Mercedes-AMG представила спецверсию купе GT 63 S Edition 1

Mercedes-AMG создала спецверсию «заряженного» купе Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1, которое будет доступно для покупки в на протяжении 12 месяцев с момента начала продаж.

Основана спецверсия на базе версии GT 63 S и имеет ряд отличий в оформлении салона и экстерьера.

Так, модель получила большой передний сплиттер, регулируемый задний спойлер, серые полосы на кузове, кованные колеса, а в салоне предложат кожаную обивку серого и черного цвета, а также кресла с прострочкой и другое.

Моторная гамма представлена битурбированным восьмицилиндровым двигателем M178, мощность которого составляет 630 лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать девятискоростная автоматическая коробка и система полного привода 4Matic+.

Разгон Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 до 100 км/ч будет осуществляться за 3,2 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 315 км/ч. Заказы на автомобиль начнут принимать летом этого года, а первые поставки начнутся в сентябре.