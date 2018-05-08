Автопроизводитель Lotus может начать использовать в своих автомобилях силовые установки от шведской компании Volvo.

О том, что в автомобилях Lotus начнут устанавливать моторы от Volvo сообщает зарубежное издание Autocar, ссылаясь на главу компании Lotus.

Также отмечается, что Lotus по-прежнему будет использовать и двигатели от Toyota. К слову агрегаты от японской компании марка использует с 2000 года.

Впрочем, в Lotus не исключают, что возможно использование в их автомобилях и других компонентов от Volvo. Напомним, что недавно Lotus купила китайская компания Geely, а она же владеет и компанией Volvo.