Эксперты назвали самые надежные седаны на российском вторичном рынке‍

Рейтинг, в который вошли самые надежные автомобили в кузове седан, был составлен экспертами интернет-аукциона CarPrice.

Отчет о проведенной работе экспертов оказался в распоряжении Autonews.ru. Основой для рейтинга стали данные по 46 732 автомобилям разных марок, возраст которых составил от трех до четырех лет.

Также отмечается, что в ТОПе оказались модели, которые осматривались минимум 50 раз, а это может гарантировать релевантность данных.

Основными параметрами стало техническое состояние кузова, салона, а также ряд других сопутствующих факторов. Автомобили еще поделили на две категории, где в первую вошли машины стоимостью до 500 тысяч рублей, а второй – более одного миллиона.

Победителем в категории авто стоимостью до 500 000 рублей стал седан Hyundai Solaris первой генерации. В первой тройке оказались Peugeot 408 и Volkswagen Polo. Среди более дорогих седанов первую позицию в рейтинге занял Volkswagen Jetta шестого поколения.