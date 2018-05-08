Volvo интегрирует в свои автомобили голосового помощника от Google

В компании уже подписали соглашение с поисковым гигантом и уже известно, что появится в новой системе Sensus для легковых автомобилей марки.

В основе мультимедийного комплекса Sensus будет лежать операционная система Android. Автовладелец сможет пользоваться голосовым помощником Google Assistant и через него взаимодействовать с системами автомобиля.

Среди особенностей Sensus можно отметить появление магазина Google Play, а значит будут установлены и другие очень важные приложения, среди которых будет и Google Maps.