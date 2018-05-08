Audi в Германии попала под проверку из-за «дизельгейта»

Проверка назначена в связи с подозрениями в манипуляциях с данными по выбросу вредных веществ в атмосферу.

В частности, в сообщении говорится, что нарушения могут быть в дизельных версиях моделей А6 и А7.

На территории Германии автомобилей с заниженными показателями выброса вредных веществ может находится около 33 тысяч автомобилей, а по всему миру – 60 тысяч.

В связи с проверками руководство компании приняло решение временно приостановить производство вышеуказанных моделей.

В этом году в офисах компании и на одном из заводов уже прошли обыски. Тогда выяснилось, что в выпускаемых автомобилях есть незаконное программное обеспечение.