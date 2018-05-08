Официально представили обновленные версии бюджетников Datsun GO и GO+‍

Презентация обновленных моделей состоялась в Индонезии. Бюджетный хэтчбек и компактвэн получили обновленный дизайн и расширенный список доступного оборудования.

Так, хэтчбек GO и компактвэн GO+ получили новый передний и задний бамперы, причем если дорестайлинговые варианты имели одинаковые бамперы, то теперь они разные.

Кроме этого, в моделях появились светодиодные ДХО, большие спойлеры, а также изменился рисунок радиаторной решетки.

Для автомобилей также стали доступны 14-дюймовые колёсные диски, тогда как ранее предлагались только 13-дюймовые.

В салоне моделей теперь есть обновленная передняя панель, новые варианты обивки сидений, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

В техническом плане изменения произошли только у хэтчбека, который получил бензиновый 3-цилиндровый двигатель объёмом 1,2 литра и мощностью 78 л.с. при 104 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает вариатор X-Tronic.

Тот же 1,2-литровый 68-сильный мотор остался в моторной гамме у обоих моделей и работает он в паре с механической трансмиссией.

Стоимость обновленного хэтчбека составит 103 млн рупий или 463 000 рублей минимум. Цены на компактвэн начинаются от 112 рупий или 504 тыс. рублей.

