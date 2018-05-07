Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей с правым рулем в России

Российские аналитики провели исследование и выяснили, каких автомобилей с правым расположением руля чаще всего можно увидеть на российских дорогах.

По данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 января текущего года в автопарке России числится около 3,5 миллиона праворульных автомобилей.

Среди моделей больше всего числится Toyota Corolla, которых в автопарке числится 326,4 тыс. единиц. На втором и третьем месте ТОП-10 самых популярных в России праворульных авто располагается еще две модели японской компании Тойота, а именно Toyota Corona (115,1 тыс. ед.) и Toyota Mark (104 тыс. ед.).

Остальных моделей из рейтинга числится менее 100 тысяч экземпляров. Так, на четвертой строчке располагается еще одна Toyota – Carina.

Её парк в России составляет 99,9 тыс. единиц. Далее в списке оказалось еще три модели японской марки, а именно Toyota Caldina (85,9 тыс. ед.), Vitz (75,1 тыс. ед.) и Camry (69,3 тыс. ед.).

На восьмой позиции располагается Honda Fit с результатом 68,9 тысяч штук. Девятое и десятое место в ТОП-10 оказалось за праворульными Toyota Vista (68,3 тыс. ед.) и Sprinter (61,8 тыс. ед.).