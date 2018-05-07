Комбинированные дорожные машины: назначение, виды, особенности

В России существует немало жилищно-коммунальных организаций. Их задачей является обслуживание домов и прилегающих к ним территорий. Многие говорят о компаниях ЖКХ как о чём-то обобщённом. А между тем, в каждом районе населённого пункта или даже доме своя жилищно-коммунальная служба. По сути, это та же фирма, предоставляющая услуги. А хорошая компания всегда старается улучшить эффективность работы, сократить затраты и получить положительные отзывы от клиентов. Сегодня многие крупные компании ЖКХ для обслуживания дорог закупают комбинированную технику (КДМ) – https://arkaim-machinery.ru/catalog/kombinirovannye-dorozhnye-mashiny/. Такой транспорт также пользуется популярностью в других частных и государственных организациях. Давайте разберёмся, что это за техника и каковы её преимущества.

Что такое КДМ

Комбинированная дорожная машина – это техника с сертифицированным навесным оборудованием, подходящая для решения широкого спектра задач. Основой любой такой машины является определённое транспортное средство на шаси которго крепится различного рода навесное оборудования для выполнения целого комплекса работ. Чаще всего за основу используют трактор или грузовик. Редко встречаются бульдозеры и прочая техника.

Важно! Если вы не можете определиться между трактором и грузовиком, то лучше предпочесть второй. Вы получаете широкий выбор в плане навесного оборудования и массу других преимуществ. Плюсом трактора является проходимость.

По сути, любой транспорт с комплектом навесного оборудования считается комбинированным. Но далеко не все машины смогут выполнять с ним широкий круг задач. Грузовики отличаются:

большей грузоподъёмностью;

мобильностью;

возможностью установки межосевого оборудования;

меньшим расходом топлива.

Все агрегаты, установленные на машину, должны пройти обязательную сертификацию. После установки необходимо обратиться в ГИБДД для внесения изменений в конструкцию.

Собрать самому или купить

Некоторые компании, стремясь сэкономить, решают собрать комбинированный транспорт самостоятельно. В результате получается ещё дороже. Ведь нужно:

Прибрести транспорт. Купить навесное оборудование. Произвести монтаж. Зарегистрировать изменения.

Для этого потребуется время и квалифицированные специалисты. Гораздо проще и выгоднее купить готовую КДМ в сборе.