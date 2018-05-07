Suzuki готовит к премьере обновленный кроссовер Vitara Brezza

Индийское подразделение компании Suzuki — Maruti Suzuki готовит к презентации обновленный кроссовер Vitara Brezza, который появится на рынке уже летом этого года.

Стоит отметить, что Vitara Brezza в Индии является бестселлером марки, а впервые на рынке он появился в 2016 году. В Индии осуществляется и его серийное производство.

По предварительным данным, рестайлинговый вариант модели получит немного изменений. Сообщается, что расширится цветовая гамма за счет «оранжевого металлика», появятся колесные диски размером 17 дюймов, выполненные в черном цвете, а в салоне будет использован черный пластик вместо темно-серого.

Еще кроссовер лишится самой дешевой комплектации, которая была «пустой». В новой базовой комплектации для кроссовера предложат две подушки безопасности, ABS и EBD, а также задний парктроник.

В топовой комплектации уже будет доступна информационно-развлекательная система и климат-контроль. Моторная гамма останется без изменений и Vitara Brezza будет доступен с турбированным дизельным мотором 1.3 DDiS, мощность которого составляет 90 л.с. при 200 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет пятискоростная механика. Немного позднее производитель предложит кроссовер с бензиновым полуторалитровым мотором и роботизированной коробкой. Презентация Vitara Brezza в Индии состоится в июне.