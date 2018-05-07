Тюнеры ателье LARTE Design получили в свое распоряжении новенький седан Infiniti Q60. Для автомобиля будет создан пакет улучшений.
Новый седан Infiniti Q60 приехал к тюнерам ателье LARTE Design
Как стало известно, порталу «ТвоёАвто», специалисты ателье уже занялись разработкой для седана пакета доработок.
Новый седан Infiniti Q60 оснащен шестицилиндровым двигателем с двойным турбонадувом. Его мощность составляет 405 лошадиных сил.
В тюнинг-ателье рассказали, что у модели головокружительная динамика, в связи с чем ему создадут пакет доработок, который затронет только внешний облик.
Планируется создать такие доработки, чтобы усилить спортивное появление автомобиля на дороге, сделать его визуально еще быстрее и агрессивнее. В тюнинг-ателье уже поделились фотографиями седана, прибывшего в студию.
«Мастера ателье воодушевленно осматривали красивый ярко-красный седан, сравнивали с уже заранее подготовленными первыми эскизами, вымеряли взглядом будущие линии и дополнительные элементы на кузове. Любой новый проект – это творческий момент, это трепетное ожидание и полное поглощение процессом» — отметили в LARTE Design.