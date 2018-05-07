Новый седан Infiniti Q60 приехал к тюнерам ателье LARTE Design

Тюнеры ателье LARTE Design получили в свое распоряжении новенький седан Infiniti Q60. Для автомобиля будет создан пакет улучшений.

Как стало известно, порталу «ТвоёАвто», специалисты ателье уже занялись разработкой для седана пакета доработок.

Новый седан Infiniti Q60 оснащен шестицилиндровым двигателем с двойным турбонадувом. Его мощность составляет 405 лошадиных сил.

В тюнинг-ателье рассказали, что у модели головокружительная динамика, в связи с чем ему создадут пакет доработок, который затронет только внешний облик.

Планируется создать такие доработки, чтобы усилить спортивное появление автомобиля на дороге, сделать его визуально еще быстрее и агрессивнее. В тюнинг-ателье уже поделились фотографиями седана, прибывшего в студию.