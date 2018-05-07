Объявление о продаже необычного лота появилось на сайте Юла Авто, где предлагают лифтбек Tesla Model S первого поколения после рестайлинга. За электрокар черного цвета владелец просит всего 9,5 миллиона рублей.
В Москве продают лифтбек Tesla Model S первого поколения за 9,5 млн
07.05.2018 11:02
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В объявлении указано, что автомобиль Tesla model S P90D 2016 года предлагается в топовой комплектации. Машина находится в идеальном состоянии, а также он не был участником ДТП.
Напомним, что запас хода лифтбека составляет 426 км, а мощность силовой установки составляет 422 лошадиных силы.
Для разгона электромобилю до 100 км/ч потребуется 2,8 секунды. В комплекте предлагаются летние и зимние колеса, а в списке оборудования есть LED фары, панорамная крыша, обогрев сидений, автопилот и функция «Ludicrous».
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