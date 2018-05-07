В Москве продают лифтбек Tesla Model S первого поколения за 9,5 млн

Объявление о продаже необычного лота появилось на сайте Юла Авто, где предлагают лифтбек Tesla Model S первого поколения после рестайлинга. За электрокар черного цвета владелец просит всего 9,5 миллиона рублей.

В объявлении указано, что автомобиль Tesla model S P90D 2016 года предлагается в топовой комплектации. Машина находится в идеальном состоянии, а также он не был участником ДТП.

Напомним, что запас хода лифтбека составляет 426 км, а мощность силовой установки составляет 422 лошадиных силы.

Для разгона электромобилю до 100 км/ч потребуется 2,8 секунды. В комплекте предлагаются летние и зимние колеса, а в списке оборудования есть LED фары, панорамная крыша, обогрев сидений, автопилот и функция «Ludicrous».