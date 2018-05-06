Эксперты назвали неисправности в авто, которые не нужно чинить самостоятельно

Любой автомобиль считается очень сложным механизмом и в нем как минимум пару тысяч деталей, часть которых лучше не пытаться менять самому, а доверить это профессионалам.

Эксперты назвали несколько важных систем, которые не стоит самостоятельно пытаться отремонтировать, если у автовладельца нет нужного опыта в ремонте ТС.

Одним из самых сложных в современном автомобиле считается двигатель и топливная система. Процедуры по ремонту этих систем лучше предоставить специалистам, так как самостоятельный ремонт может повести к выходу из строя всей системы, а потом все равно придется обращаться к специалистам, чтобы они все исправили.

Также эксперты не советуют самостоятельно проводить сложные ремонты, связанные с электроникой авто, ведь для выявления там ошибок и сбоев нужно специальное оборудование, которого у обычного автовладельца нет.

Напоследок эксперты порекомендовали никогда не пытаться менять собственноручно лобовое стекло, тормозные колодки и заниматься без профессионального оборудования перекраской автомобиля.