Китайская Hongqi готовит конкурента BMW 5 на базе Audi A6

Новая модель автомобиля, которую готовят в китайской компании, уже проходит тестирование на дорогах. Шпионские фотографии оказались в распоряжении CarNewsChina, которая отмечает, что новинка создается как конкурент моделям BMW 5 и Audi A6.

Новинкой станет седан Е-класса, который пока известен под кодовым названием N501. Его тестирование проходит на дорогах Пекина.

Новинка от Hongqi получит длину около пяти метров, а во внешности будет строгий угловатый дизайн.

В отделке салона будет применено дерево и кожа, а также как можно заметить на фото, автомобиль получит виртуальную приборную панель, а также информационно-развлекательную систему с небольшим сенсорным экраном.

По некоторым данным в основе Hongqi N501 расположилась платформа от Audi A6предыдущей генерации. Моторная гамма будет представлена четырехлитровым восьмицилиндровым агрегатом с отдачей 402 л.с.