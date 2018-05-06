Новая модель автомобиля, которую готовят в китайской компании, уже проходит тестирование на дорогах. Шпионские фотографии оказались в распоряжении CarNewsChina, которая отмечает, что новинка создается как конкурент моделям BMW 5 и Audi A6.
Китайская Hongqi готовит конкурента BMW 5 на базе Audi A6
06.05.2018 15:19
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Новинкой станет седан Е-класса, который пока известен под кодовым названием N501. Его тестирование проходит на дорогах Пекина.
Новинка от Hongqi получит длину около пяти метров, а во внешности будет строгий угловатый дизайн.
В отделке салона будет применено дерево и кожа, а также как можно заметить на фото, автомобиль получит виртуальную приборную панель, а также информационно-развлекательную систему с небольшим сенсорным экраном.
По некоторым данным в основе Hongqi N501 расположилась платформа от Audi A6предыдущей генерации. Моторная гамма будет представлена четырехлитровым восьмицилиндровым агрегатом с отдачей 402 л.с.
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