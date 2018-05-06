В Европе в первом квартале существенно сократились продажи дизельных автомобилей и в сравнении с прошлым годом спрос на дизельные авто сократился на 17%.
В Европе падают продажи автомобилей с дизельными двигателями
06.05.2018 15:21
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Это самое низкое падение дизельных двигателей за последние несколько лет, а ранее спрос на такие авто только рос и в 2011 году доля продаж дизельных машин составляла 55,7%.
После начала развития гибридных силовых установок и электрических автомобилей спрос на дизельные авто начал постепенно сокращаться.
Теперь падение продаж значительно ускорилось и некоторые эксперты уверены, что это закат эпохи дизельных моторов.
Одновременно с увеличением продаж гибридов и электрокаров стали сокращаться продажи автомобилей с традиционными ДВС.
Самый большой показатель электрокаров в Старом Свете закреплен за Норвегией. Тут доля «зеленых» автомобилей свыше 50%, а дизельных авто — 23,7%.
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