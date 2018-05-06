В Европе падают продажи автомобилей с дизельными двигателями

В Европе в первом квартале существенно сократились продажи дизельных автомобилей и в сравнении с прошлым годом спрос на дизельные авто сократился на 17%.

Это самое низкое падение дизельных двигателей за последние несколько лет, а ранее спрос на такие авто только рос и в 2011 году доля продаж дизельных машин составляла 55,7%.

После начала развития гибридных силовых установок и электрических автомобилей спрос на дизельные авто начал постепенно сокращаться.

Теперь падение продаж значительно ускорилось и некоторые эксперты уверены, что это закат эпохи дизельных моторов.

Одновременно с увеличением продаж гибридов и электрокаров стали сокращаться продажи автомобилей с традиционными ДВС.

Самый большой показатель электрокаров в Старом Свете закреплен за Норвегией. Тут доля «зеленых» автомобилей свыше 50%, а дизельных авто — 23,7%.