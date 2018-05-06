Эксперты составили рейтинг самых популярных пикапов в России в 2018 году

Аналитики из «АвтостатИнфо» подготовили отчет по продажам автомобилей в сегменте пикапов по итогам первого квартала текущего года.

По данным аналитиков, за отчетный период на рынке было реализовано 2 978 новых пикапов, что на 44,6% превышает результат прошлого года.

Отмечается, что в сегменте укрепился пикап «УАЗа», который показывает положительную динамику. За период январь-март 2018 года УАЗ «Пикап» был продан в количестве 1 161 ед., а этот показатель на 105,5% превышает прошлогодний.

Второе место достается марке Mitsubishi, которая на российском рынке реализовала 657 новых пикапов, что больше на 471%.

В тройке самых востребованных марок пикапов располагается японская компания с результатом 579 проданных пикапов, что меньше на 12.7%.

В первой пятерке располагается «ВИС», которая продала 355 пикапов, что меньше на 1%, и Volkswagen с результатом 115 реализованных пикапов за первый квартал, что на 43% хуже. Также на российском рынке было продано 44 пикапов от FIAT, 16 от Dodge и 13 от Izusu.