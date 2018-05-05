Обслуживание автомобилей из Германии

Сегодня стали популярны немецкие машины. Причем они востребованы не только в СНГ, но и за океаном. Однако потенциальным покупателям автомобиля хочется знать, насколько дорого им обойдется обслуживание немецких автомобилей наподобие BMW.

Дорого ли обслуживать «немца»?

У многих людей сложилось мнение, что дорогая машина и в эксплуатации будет дорогой. Так ли это? На самом деле, однозначного ответа нет. Например, какая-нибудь Феррари по заоблачной цене может не запускаться, потому что ее компьютер обнаружил неполадку. И в обычном автосервисе проблема может быть не обнаружена.

Что же до большинства технологичных немецких машин, в том числе марки BMW, то с ними все обстоит иначе. В эксплуатации они будут дешевле даже некоторых бюджетных корейских образцов. Отличные и недорогие услуги по ремонту и диагностике можно получить, в том числе, и на СТО Минска.

Почему важна своевременность обслуживания?

Как бы ни были надежны те же BMW, и они не терпят халатного отношения. Если вовремя производить осмотр автомобиля силами квалифицированных специалистов, можно быть уверенным, что машина будет в отличном состоянии на протяжении многих лет, а ее содержание будет недорогим.

Первоначальное обслуживание машин этой марки может обойтись дешевле, чем таковое у моделей доступных корейских брендов. Но, разумеется, на стоимость будет влиять интенсивность эксплуатации и ее условия. Вот как избежать ситуации, когда обслуживание будет дорогим:

нужно эксплуатировать машину согласно ее предназначению;

своевременно совершать технический осмотр;

не пренебрегать дополнительной диагностикой при подозрениях.

Как правило, немецкие автомобили отличаются качеством технологии и сборки, а потому большинство проблем, возникающих с ними, вызвано нерациональной эксплуатацией машины. Частая ошибка покупателя – выбор автомобиля не по собственным нуждам, ведь очевидно, что седан – не лучшее решение для поездок на рыбалку.

Важно учитывать, что недорогим является плановое техническое обслуживание, которое имеет скорее профилактические цели. В случае серьезных поломок затраты могут быть существенными, что объясняется стоимостью комплектующих.

В заключение, стоит отметить, что своевременное обслуживание BMW и прочих немецких автомобилей совсем недорогое. Главное – заранее записаться в СТО, потому что многие из этих машин настолько популярны, что образуются большие очереди.