Названы самые продаваемые автомобили в разных странах мира в 2017 году

Сделать автомобиль, который стал бы бестселлером на всех рынках невозможно и в зависимости от страны спросом пользуется та или иная модель, причем если в США очень любят пикапы, то в Германии отдают предпочтение хетчбеку Volkswagen Golf.

Поэтому производители стараются выпускать для самых крупных рынков отдельные модели.

Среди таковых можно назвать Китай и Индию. Также в это число входит США и Россия, но на каждом рынке есть свои бестселлеры, и они очень сильно разнятся даже с учетом соседних стран.

Эксперты назвали «двацатку» самых популярных автомобилей в мире по странам за 2017 год.