Авторынок Японии в апреле показал наименьшее падение с начала года‍

Один из самых больших автомобильных рынков мире в прошедшем месяце показал падение продаж легковых автомобилей. Японские аналитики агентства JADA рассказали про продажи автомобилей в стране за апрель.

В прошлом месяце в Японии было продано 193 585 новых автомобилей, что на 1,2% меньше чем в апреле 2017 года.

В данном отчете не учитывали продажи мини-каров, которые обладают моторами до 660 куб. см. В общей сложности с начала года по апрель в Японии был продан 1 470 321 легковой автомобиль. Падение продаж в сравнении с прошлым годом составило 4,5%.

Самой популярной маркой в стране «Восходящего Солнца» в апреле стала Toyota. Ее продажи в апреле составили 93 262 ед. (-4,9%), второе место у Honda – 25 340 ед. (-7,7%), а замыкает тройку лидеров Nissan – 20 400 ед. (+1,7%).