Volkswagen может продать некоторые свои предприятия

В Volkswagen скоро могут произойти серьезные изменения по оптимизации и в связи с этим могут быть проданы некоторые предприятия и первой на «вылет» из концерна — компания Ducati.

Этот бренд Volkswagen планировала продать еще в прошлом году, но этого не случилось по ряду причин, среди которых оказались высокая цена за компанию и ряд противников о продаже прибыльной марки мотоциклов.

По всей видимости новый глава концерна решил провести серьезную оптимизацию и это может привести к новому развитию марки и сокращению издержек.

Также в планах развития концерна Volkswagen, указывается привлечение новых инвесторов за счет продажи акций и более тесное сотрудничество с компаниями Audi, Seat, Skoda и Bentley.