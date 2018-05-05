Флагманский внедорожник китайской компании ставит новые рекорды по продажам.
Продажи внедорожников Geely Boyue превысили 500 000 экземпляров
05.05.2018 20:21
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Модель вышла весной 2016 года и с того момента производитель уже реализовал более 500 тысяч экземпляров, что и является рекордным показателем, ведь за такой период времени компания не продавала такой объем авто одной модели.
Между тем в марте этого года внедорожник получил обновление, благодаря которому продажи продолжили расти.
Для модели обновили задние фонари, улучшили шумоизоляцию, добавили новые материалы отделки салона, а также установили электронный селектор автоматической коробки передач.
Стоимость Geely Boyue 2019 модельного года варьируется от 121 800 до 159 800 юаней или от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.
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