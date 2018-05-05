Продажи внедорожников Geely Boyue превысили 500 000 экземпляров

Модель вышла весной 2016 года и с того момента производитель уже реализовал более 500 тысяч экземпляров, что и является рекордным показателем, ведь за такой период времени компания не продавала такой объем авто одной модели.

Между тем в марте этого года внедорожник получил обновление, благодаря которому продажи продолжили расти.

Для модели обновили задние фонари, улучшили шумоизоляцию, добавили новые материалы отделки салона, а также установили электронный селектор автоматической коробки передач.

Стоимость Geely Boyue 2019 модельного года варьируется от 121 800 до 159 800 юаней или от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.