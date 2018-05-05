Эксперты назвали Топ-10 культовых трехдверных внедорожников‍

Трехдверный внедорожников в свое время выпускали в большом количестве, но сейчас это не очень популярный вид транспорта, ведь он не будет подходить в качестве семейного автомобиля.

При этом именно короткая колесная база и не очень большие размеры дают больше преимуществ на бездорожье, чем это может дать большой пятидверный внедорожник.

Журналисты портала Motor составили ТОП-10 трехдверных внедорожников, которые выпускались в разное время и уже стали легендарными моделями неоднократно, показав свои способности.

В список ТОПа попали многим знакомые японские модели Toyota Land Cruiser FJ40, Mitsubishi Pajero Evolution и Suzuki Jimny. Последних два можно встретить и сейчас на российских дорогах, а вот Land Cruiser FJ40 для России очень редкий автомобиль, чего не скажешь за Lada 4х4, которая также вошла в этот рейтинг.

Среди американских моделей при упоминании внедорожник сразу на ум приходит Jeep Wrangler. Это классическая модель, которая выпускается в США и пользуется там устойчивым спросом.

Также в свое время в Америке были трехдверные модели внедорожников Chevrolet S-10 Blazer, а также Dodge Ramcharger и Ford Bronco. Не стоит также забывать и за трехдверный Range Rover и Isuzu VehiCross, который в свое время всех удивлял своим дизайном.