В Сети появились первые фотографии нового седана Volvo S60

Ранее глава шведской компании поделился фото с новым седаном, правда на нем автомобиль был запечатлен в камуфляже, а сегодня изображение демонтирует модель без какой-либо камуфляжной защиты.

Напомним, что недавно было представлено новое поколение универсала V60, в стилистике которого и выполнен седан.

По предварительной информации Volvo S60 будет представлен уже летом текущего года, тогда как на рынок он выйдет в начале следующего года.

Предполагается, что моторная гамма седану достанется от универсала, а значит гибридная версия Volvo S60 также появится.