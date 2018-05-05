В распоряжении зарубежного издания оказалось первое официальное фото нового поколения седана Volvo S60.
В Сети появились первые фотографии нового седана Volvo S60
05.05.2018 20:03
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Ранее глава шведской компании поделился фото с новым седаном, правда на нем автомобиль был запечатлен в камуфляже, а сегодня изображение демонтирует модель без какой-либо камуфляжной защиты.
Напомним, что недавно было представлено новое поколение универсала V60, в стилистике которого и выполнен седан.
По предварительной информации Volvo S60 будет представлен уже летом текущего года, тогда как на рынок он выйдет в начале следующего года.
Предполагается, что моторная гамма седану достанется от универсала, а значит гибридная версия Volvo S60 также появится.
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