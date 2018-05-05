Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на проект, который готовят власти Великобритании.
Власти Великобритании запретят гибриды и автомобили с ДВС с 2040 года
05.05.2018 11:50
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В рамках этого проекта, власти Великобритании с 2040 года запретят не только автомобили с ДВС, но и гибридные машины, в которых также используют обычные ДВС.
Такой запрет призван бороться с проблемами загрязнения воздуха. Как говорится в документе, под запрет попадут транспортные средства, которые не могут проезжать на одной электротяге 80 километров, при этом сейчас большая часть гибридных автомобилей способна проехать на электротяге только 58 километров.
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