Власти Великобритании запретят гибриды и автомобили с ДВС с 2040 года

В рамках этого проекта, власти Великобритании с 2040 года запретят не только автомобили с ДВС, но и гибридные машины, в которых также используют обычные ДВС.

Такой запрет призван бороться с проблемами загрязнения воздуха. Как говорится в документе, под запрет попадут транспортные средства, которые не могут проезжать на одной электротяге 80 километров, при этом сейчас большая часть гибридных автомобилей способна проехать на электротяге только 58 километров.