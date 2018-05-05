Более половины авторынка РФ приходится на машины с «автоматом»

Аналитики из «Автостат» посчитало долю продаж автомобилей, оснащенных автоматизированными коробка передач за период январь-март 2018 года.

Согласно данным аналитиков, по итогам первого квартала этого года на российском рынке было реализовано 201,3 тыс. новых автомобилей с «автоматом».

Этот показатель соответствует доле 55%. Таким образом, на автомобили с «автоматом» в России приходится 55% от общих продаж.

Стоит отметить, что к «автоматам» отнесли вариаторы, роботизированные коробки и классические автоматические трансмиссии.

Еще в 2016 году автоматические КП впервые показали долю более 51,3, а уже в прошлом году показатель составил 54%. Таким образом, доля машин с «автоматом» на российском рынке неуклонно растёт.