Chevrolet презентовал внедорожник Suburban RST‍ с пакетом от Performance

Американская компания после многочисленных просьб клиентов выпустила внедорожник Chevrolet Suburban RST Performance Package. Он значительно отличается от версии Chevrolet Suburban RST и помимо больших колесных дисков в этой версии появился новый мотор и трансмиссия.

Выпущеная год назад версия Chevrolet Suburban RST изначально не получила чего-то интересного и все изменения в этой модификации были связаны с внешним видом, но клиентам компании хотелось более мощную модификацию большого внедорожника. Для этого Chevrolet разработала версию Suburban RST с пакетом Performance Package.

В нем уже устанавливается более мощный мотор и новая трансмиссия. В обычном внедорожнике под капотом расположен 5,3-литровый мотор мощностью 360 л.с., с пакетом Performance Package предлагается 6,2-литровый двигатель с отдачей 426 л.с. В паре с этим мотором работает 9-ступенчатый «автомат».

Также в этой версии установлена подвеска Magnetic Ride, а в качестве опции для внедорожника предлагают еще и прямоточную выхлопную систему и тормозную систему Brembo.

Прием заказов на Chevrolet Suburban RST Performance Package начинаются летом и как известно до российского рынка эта версия не доберется.