Опубликованы шпионские фотографии нового кроссовера Changan CS35

В распоряжении китайских автомобильных изданий оказались шпионские фотографии нового кроссовера Changan CS35, получившего оригинальный дизайн, не схожий не с одним из моделей марки.

Недавно в Сети появлялись и фотографии салона автомобиля, который производителем позиционируется, как новое поколение.

Changan CS35 новой генерации получил не только кардинально измененную внешность, но и полностью переработанный салон.

Габариты модели также изменились и теперь будут следующими: 4 335 мм длина, что на 165 мм больше, ширина — 1 825 мм (+15 мм) и высота – 1 660 мм (-10 мм).

Расстояние между осями будет 2 600 мм (+40 мм). Линейка двигателей будет представлена 1,6-литровым 128-сильным мотором, а в паре с ним будет работать пятискоростная механическая коробка или 6-ступенчатый автомат.

Полного привода у нового Changan CS35 не будет. Его продажи запланированы на вторую половину 2018 года.