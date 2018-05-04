Автомобильные лифты являются достаточно эффективным и удачным решением, позволяющим в разы увеличить количество автомест в гараже, автосалоне или на паркинге. За счет размещения автомобилей одного над другим, а также компактной конструкции подъемного механизма, удается сэкономить полезную площадь.

Автомобильный лифт в автосалон наделен значительной грузоподъемностью, достигающей до 6-ти тонн, и может поднимать различные легковые автомобили. По конструктивным особенностям такое оборудование бывает: ножничным (основа грузовой подъемной платформы ножничного типа) и стоечным (подъем платформы осуществляется при помощи вертикальных стоек с гидроприводом). Различают автомобильные лифты также по разновидности парковочных систем, а именно:

С зависимым подъемником. Для въезда или выезда на верхний уровень нижний автомобиль убирается. Лифты такого типа обходятся без приямка, что расширяет сферу их применения.

С независимым подъемником. С целью беспрепятственного использования верхнего уровня парковки обустраивается глубокий приямок, соответствующий высоте автомобиля.

Достоинства автомобильных лифтов

Основные преимущества автомобильных лифтов заключаются в:

значительной экономии полезной площади в автосалоне или на паркинге;

простоте и высокой надежности конструкции;

невысокой стоимости;

возможности установки, как внутри, так и снаружи помещения;

легкости монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Также конструкция автомобильного подъемника не ограничивает высоту паркуемых машин.

Производство и установка автомобильных лифтов

На участке по производству автомобильных подъемников осуществляется полный технологический процесс, включающий работы по резке и сварке металлоконструкций, а также сборке электронных систем безопасности и пультов управления. Работы по установке и подключению автомобильных лифтов возлагаются на выездную монтажную бригаду. Такими службами также осуществляются пуско-наладочные работы, проводится инструктаж пользователей по эксплуатации подъемников.

Самарский завод грузоподъемных механизмов http://www.zavod-gm.ru занимается производством и монтажом автомобильных лифтов под ключ. На все настроенное и готовое к работе оборудование предоставляется гарантия. В случае надобности, предоставляются услуги по ремонту и сервисному обслуживанию.