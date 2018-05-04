Обновленный седан Hyundai Elantra дебютирует летом 2018 года‍

Презентация рестайлингового седана Hyundai Elantra будет проходить в августе в Корее. Седан для корейского рынка носит название Avante, тогда как для других рынков он предлагается как Elantra.

Для Hyundai Elantra после обновления станет доступна новая радиаторная решетка, модернизированная оптика, а также обновленный передний и задний бамперы.

В моторной гамме для корейского рынка станет доступен 1,6-литровый двигатель семейства Smart Stream. Его мощность будет 123 лошадиных силы при 154 Нм крутящего момента.

Среди трансмиссий для двигателя предложат вариатор. Также в линейке двигателей останется и 1,6-литровый 136-сильный двигатель e-VGT, 1,6-литровый GDi, дизельный 1.6 e-VGT и LPi 1.6.