Германия впервые обошла Норвегию по продажам электромобилей в странах ЕС

Ранее лидерство по продажам новых электромобилей в Европе длительное время удерживала Норвегия, однако по итогам продаж за первый квартал этого года ситуация изменилась.

Германия впервые обошла Норвегию по продажам электромобилей в Европе. Автодилерам на немецком рынке удалось реализовать 17 574 электрифицированных автомобиля за период январь-март текущего года. Этот результат оказался на 70% больше.

Что касается продаж гибридных и полностью электрических в целом на европейском рынке, то объёмы выросли на 41%.

При этом продажи дизельных автомобилей в этом году сокращаются и в первом квартале их было реализовано на 17% меньше.