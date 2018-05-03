Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на новые автомобили, проведенные агентством «Аавтостат» за период с 16 по 30 апреля 2018 года.

Так, 13 компаний изменили цены на авто в РФ во второй половине апреля, причем некоторые автопроизводители переписали цены на одну модель, а другие сразу на несколько.

Компания Renault на российском рынке переписала ценники сразу на несколько своих моделей, среди которых Dokker, Sandero Stepway, Sandero, Koleos, Kaptur, Duster и Logan. Удорожание в зависимости от модели и комплектации составило от 3,1 до 6,1%.

Российское подразделение Citroen подняло цены на четыре модели в пределах от 2,2 до 3,8%. Среди моделей, которые подорожали оказались Grand C4 Picasso, Berlingo Multispace, C3 Aircross и C4 Picasso.

Также в дилерских центрах стали дороже предлагать и автомобили Peugeot, в числе которых модель 2008, 3008 и 5008, а также Partner Tepee VP.

В данном случае удорожание составило от 2,2 до 3,5%. В числе автомобилей, на которые во второй половине апреля переписали ценники оказались Porsche Cayman (на 2,4 – 4,0%) и Boxster (на 2,4 – 3,9%), а также внедорожник Haval H9 в комплектации Elite, который стал дороже на 2,1%.