Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen намерена расширить линейку модификаций своего кроссовера Tiguan. Сейчас на рынке предлагается последнее поколение автомобиля в обычной версии и в варианте с удлиненной колесной базой.
Volkswagen Tiguan в 2019 году получит купеобразную версию Coupe
04.05.2018 00:28
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Через год ситуация изменится и на рынок выйдет Volkswagen Tiguan в исполнении Coupe. Иными словами компания Volkswagen представит новый купеобразный кроссовер Tiguan Coupe, который появится в 2019 году.
По данным инсайдеров, новинка будет отличаться покатой линией кузова и поллучит более спортивную внешность, тогда как моторная гамма и оснащенность будут такими же как и у стандартного кроссовера.
Дизайн новинки будет выполнен в стилистике концептуальной модели Volkswagen CrossBlue Coupe.
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