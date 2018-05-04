Volkswagen Tiguan в 2019 году получит купеобразную версию Coupe

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen намерена расширить линейку модификаций своего кроссовера Tiguan. Сейчас на рынке предлагается последнее поколение автомобиля в обычной версии и в варианте с удлиненной колесной базой.

Через год ситуация изменится и на рынок выйдет Volkswagen Tiguan в исполнении Coupe. Иными словами компания Volkswagen представит новый купеобразный кроссовер Tiguan Coupe, который появится в 2019 году.

По данным инсайдеров, новинка будет отличаться покатой линией кузова и поллучит более спортивную внешность, тогда как моторная гамма и оснащенность будут такими же как и у стандартного кроссовера.

Дизайн новинки будет выполнен в стилистике концептуальной модели Volkswagen CrossBlue Coupe.