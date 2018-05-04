Aston Martin готовит к дебюту подводную субмарину Neptune Submersible‍

Над этим судном работает компания Triton, которая имеет опыт в создании подобных устройств и они уже давно продают под своим именем субмарины с поражающими характеристиками.

Выпущенная Neptune Submersible тоже удивит покупателей своими данными, ведь она может погружаться под воду на глубину до 500 метров и передвигаться со скоростью 4,7 миль в час.

За автономность подводной лодки отвечает аккумулятор 30 кВт, который обеспечит до 12 часов нахождения под водой.

Как и автомобили марки, Neptune Submersible получит роскошную отделку по меркам подводного судна и некоторые эксклюзивные решения. По предварительным данным цена британской субмарины $3,3 миллиона.

