Царапина кузова автомобиля – как устранить самостоятельно

Аккуратное вождение не гарантирует сохранности кузова автомобиля. Ведь никто не застрахован от дорожно-транспортного происшествия. Поэтому нередко по своей или чужой вине на машине остаются небольшие царапины. Не нужно расстраиваться. Вам не обязательно посещать автомастерскую. Многие повреждения можно устранить самостоятельно.

Способы удаления царапин

Чтобы определить способ, необходимо тщательно вымыть автомобиль. Так как только на очищенном кузове можно оценить степень повреждения лакокрасочного покрытия, глубину повреждений. Согласно размеру царапин выбирается один из вариантов ее устранения:

Полировка;

Реставрационный карандаш, наносостав RENUMAX;

С частичной покраской.

Как убрать царапину своими руками

Каждый способ имеет свои особенности, инструменты, стоимость. От мелких царапин можно избавиться без покраски. Но вот для устранения глубоких повреждений до «живого» металла придется потратиться на краску.

Полировка

Царапина кузова автомобиля – с такой проблемой зачастую обращаются в мастерскую. Специалисты применяются полировку. Но ее можно осуществить самостоятельно вручную или при помощи полировальной машины. Для ручной работы вам понадобится полироль, на которой имеется инструкция. Во втором случае кроме машинки понадобится:

Наждак;

Полировальная паста всех типов;

Салфетки;

Полировочные круги.

Сначала место повреждения защищается наждачной бумагой, после наносится паста и полируется машинкой.

Карандаш и состав

Если поверхность авто повреждена незначительно, то можно воспользоваться реставрационным карандашом. Пройдя ним несколько раз по царапине, последняя исчезнет. Но такой эффект будет, если повреждено исключительно ЛКП. Устранить небольшие сколы можно составом RENUMAX, который является дешевым и эффективным способом.

Покраска

Если у автомобиля кузов с царапинами большого масштаба с повреждениями ЛКП, то без краски и лака не обойтись. Также понадобится шпатлевка. Первым дело нужно выровнять металлическую поверхность, а после – покрасить ее. Будьте внимательны при выборе краски. Ее оттенок должен быть таким же, как на машине. Данный способ лучше доверить профессионалам, но при большом желании и необходимых знаниях повреждения можно устранить самостоятельно, причем как без покраски, так и с ней.