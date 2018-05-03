Обновленный Hyundai Solaris прошлого поколения поступил в продажу

Обновленная версия седана и хэтчбека Hyundai Solaris прошлой генерации поступила в продажу на корейский рынок, где модель носит название Hyundai Accent.

Автомобили после обновления позиционируется как модели 2018 модельного года. Последнее обновление для седана и хэтчбека прошлого поколения было в 2017 году, поэтому вновь обновленный вариант получил несущественные изменения.

Так, у Hyundai Accent расширилась цветовая гамма за счет нового варианта Galactic Grey (серебристый). Также для автомобиля предлагаются новый 16-дюймовые колесные диски и появилась новая комплектация, в которой предлагается отделка салона искусственной кожей, 6 подушек безопасности, кондиционер, а также аудиосистема с USB и Bluetooth и кнопками управления на руле.

Моторная гамма представлена 1,4-литровым 100-сильным и 1,6-литровым 136-сильным моторами. Среди трансмиссий шестискоростная механика, вариатор или семискоростной робот с двойным сцеплением.

Ценник на седан начинается от 11 590 000 вон или 673 тыс. рублей. Хэтчбек обойдется по цене от 14 220 000 вон или 826 000 рублей.