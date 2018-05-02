Компания Skoda готовит шесть новых моделей для индийского рынка‍

Skoda планирует серьезно закрепится на индийском рынке и для этого она намерена разработать шесть новых моделей.

Скоро чешский автопроизводитель представит свой проект по развитию в Индии и для этого она намерена у Volkswagen AG просить дополнительных инвестиций в размере 1 млрд евро. Для Индии намерены разработать бюджетную платформу, на которой создадут полноценный модельный ряд.

Будет создана платформа MQB A0 IN, которая ляжет в основу шести моделей. Среди них будет бюджетный кроссовер, который сделают на основе концепта Skoda Vision X.

Не исключено, что эта платформа будет применяться на машинах и для других рынков, среди которых будет и Россия. Презентация новых моделей на новой платформе должна состоятся в 2020-2021 годах. Все автомобили для Индии будут местного производства.