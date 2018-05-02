В третьем квартале 2018 года компания Mercedes-Benz должна представить более мощную версию дизельного универсала E-Class All-Terrain S400D.
Более мощный Mercedes E-Class All-Terrain будет представлен во Франкфурте
02.05.2018 23:35
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Этот автомобиль создавали как конкурента таким известным моделям как Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country, но за счет того что она вышла с опозданием, она немного проигрывает им по продажам.
Тем не менее в компании намерены в 2018 году представить версию, которая получит более мощный дизельный мотор и по предварительным данным он получит отдачу 335 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Предположительно презентация кросс-универсала пройдет на автосалоне во Франкфурте. По всей видимости модель получит не только новый мотор, но также ряд изменений в салоне и новые современные опции.
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