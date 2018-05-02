Компания Lexus хочет популяризировать гибриды с помощью кампании «Fast as h», которая была разработана после получения результатов опроса, а в последнем выясняли чего не хватает в гибридных автомобилях.

Как показал опрос, гибриды считаются непривлекательными за счет своей высокой цены, дороговизны обслуживания и не очень привлекательному внешнему виду.

Такие данные приводит компания, при этом опускает информацию, где проводился опрос и сколько в нем приняло участия человек. Когда будет запущена программа Fast as h и что в ней будут реализовывать пока не сообщается.