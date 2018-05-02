Услуга детайлинга – что необходимо знать?

Многие автолюбители уделяют своему автомобилю максимум внимания. Потому что от внешнего вида авто, от чистоты салона и кузова, будет зависеть многое и прежде всего имидж самого владельца автомобиля.

Детейлинг – как способ ухода за автомобилем

Владельцы авто, предпочитают сейчас обычной мойке, специальный сервис профессионального автодетейлинга. Если вы не знаете, что это такое, то специалисты компании Vit-Avto в Киеве не только расскажут вам что это такое, но и продемонстрирую эту услугу на практике. Ну, а, чтобы было понятнее, то этот вариант услуги подразумевает полный уход за автомобилем, начиная от экстерьера машины, и заканчивая ее интерьером. Практически каждому сантиметру автомобиля специалисты компании уделяют внимание. Изначальное предназначения такой процедуры – подготовка автокара к выставкам и другим рекламным мероприятиям.

На кого сейчас рассчитана услуга?

Такого плана сервис приемлем для тех владельцев авто, которые хотят содержать свое ТС практически в идеальной чистоте. Детейлинг также актуален:

в случае предпродажной подготовки автомобиля;

после приобретения подержанного автомобиля;

перед ответственными мероприятиями, прочее.

Как бы там небыли, но при таком подходе заказчик получает один единственный результат – ухоженность, и идеальная чистота машины, как внутри, так и с внешней ее стороны.

Что подпадает под чистку при автодетейлинге

Специалисты компании при заказе этой процедуры работают над каждой деталью вашего автомобиля, начиная от:

кузова;

стекол;

днища;

дисков, и заканчивая выхлопной системой.

Все очищается от любых видов загрязнений, а также специалисты заделывают и маскируют все мелкие царапины, вмятины, и другие неприятности. Тщательно работают специалисты и над салоном машины. Он подвергается влажной, и сухой уборке. При этом используются ручные инструменты. При желании заказчика может проводится полная химическая очистка салона машины. В процессе работы, на все пластиковые, хромированные, кузовные, а также кожаные, деревянные и другие элементы наносятся специальные составы, которые помогают сохранять эти элементы в идеальном состоянии.

Сотрудники компании при выполнении работ используют не только различное профессиональное оборудование, но и специальные осветительные приборы. В распоряжение мастеров и качественная автохимия, и другие вспомогательные материалы. К тому же грамотно проведенная процедура очистки – абсолютно безопасна для вашего автомобиля, не говоря уже о том, что машина будет выглядеть будто только что из салона.