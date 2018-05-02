На Высокой Горе из старых машин сделали танк, вертолет и истребитель

На площади Высокой Горы выставят макеты вертолета МИ-1, который был переделан из автомобиля Ока и уже показанные в прошлом году танк Т-34 и истребитель И-16.

За основу всех экспонатов были взяты четырёхколёсные транспортные средства, у которых заменили кузов на новый выполеннный из металлического каркаса, а сверху обшили фанерой.

Всем этим занимались местные мастера и они в этом году к 9-мая подготовили вертолет МИ-1. Конечно машина летать не умеет, но по дорогам она передвигаться может.

Для полной имитации были удачно подобраны электрические моторы, которые вращают на небольшой скорости лопасти вертолета, их тоже мастера создали собственноручно. На переделку из Ока наземного вертолета МИ-1 у мастеров ушло две недели личного времени.