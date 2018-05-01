Как доказать свою невиновность при нарушении ПДД

Ситуации, когда водитель считается себя невиновным в нарушении правил дорожного движения, случаются довольно часто. И если во время остановки машины инспектором ГИБДД можно спорить и доказывать, то в случае фиксации поведения водителя на дороге с помощью камер, оспаривать нарушение сложней.

Как оспорить нарушение ПДД

На подачу заявления автолюбителям по закону отведено 10 дней. Если «письмо счастья» опоздает, то придется писать еще одно заявление и доказывать, что срок его подачи пропущен по уважительным причинам.

При составлении жалобы следует указать:

название того органа, кому она адресуется — вариантов два: суд или ГИБДД;

номер дела об административном правонарушении;

аргументы, доказывающие отсутствие нарушения ПДД.

Рассмотрение жалоб в ГИБДД носит чисто формальный характер и редко заканчиваются пересмотром дела в пользу водителя, поэтому автовладельцам советуют сразу обращаться в суд. Чтобы доказать свою невиновность, лучшим аргументом станут фотоматериалы.

Где взять фото доказательства с места нарушения

Найти фотоматериалы с места нарушений можно, зарегистрировавшись на онлайн-сервисе «Штрафы ГИБДД», где максимально удобно отслеживать и оплачивать свои взыскания. После совершения проверки наличия штрафов, автовладелец видит фотоматериалы, доказывающие его вину, в карточке штрафа. Чтобы иметь возможность ознакомиться с фотоматериалами, необходимо зарегистрироваться на сервисе и получить доступ к карточке.

Следует отметить, что фотоматериалы присутствуют только в тех штрафах, которые появились в результате фиксации камеры наблюдения — доступ к ним осуществляется с помощью указания в форме запроса государственного номера. Если штраф выписан инспектором на водителя, придется искать другую возможность для получения фото или видео доказательств.

На онлайн сервисе «Штрафы ГИБДД» можно получить информацию о месте нарушения, если оно точно указано. Если этой информации нет, в карточке отображается город, где совершено нарушение. Благодаря использованию онлайн-сервиса доступно не только найти доказательства нарушения, но и при регистрации на сайте регулярно получать информацию о новых штрафах, если такие появляется в базе в ГИС ГМП. На сайте можно оплатить штрафы онлайн, что избавит от стояния в очередях и потери времени. Сервис «Штрафы ГИБДД» — это удобный выбор современных водителей, ценящих комфорт, время и удобство, и желающих не иметь проблемы с законом и вовремя погашать все задолженности.