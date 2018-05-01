Dongfeng к премьере готовит новый пикап на базе Nissan Navara

По сути новинкой от Dongfeng станет перелицованная версия пикапа Navara, но какая будет в нем моторная гамма сейчас неизвестно. Впрочем, стоит отметить, что в модельном ряду китайской марки уже есть пикап, созданный на базе Navara 1998 года.

Эта модель недавно получила обновление. Модель под названием Dongfeng Rich предлагается с модернизированным 2,5-литровым дизелем, мощность которого составляет 140 л.с. Также в линейке двигателем есть 2,4-литровый бензиновый двигатель с отдачей 139 л.с.

В паре с двигателем работает пяти- или шестискоростная механика, которые передают крутящий момент на заднюю или обе оси.

Что касается нового пикапа на базе последнего Navara, то он должен появится на китайском рынке в конце года, а его предварительная стоимость составит 120 тысяч юаней минимум или 1,2 миллиона рублей.