Volkswagen для электромобилей создает новый бренд — Sol

В первую очередь новый автомобильный бренд немецкой компании будет создан для китайского рынка. Над созданием новой марки работает не только Volkswagen, но и китайская JAC Motors.

Выпускать под брендом с названием Sol будут только автомобили, оснащенные полностью электрическими силовыми установками. Их производство будет осуществляться на совместном предприятии в Китае.

Первой моделью Sol станет электромобили E20X. Прототип этой новинки был показан на автосалоне в Пекине, а разрабатывали его специалисты марки Seat.

В основе электрокара расположилась платформа от китайского JAC iEV7S. Электромотор E20X выдаст 116 лошадиных сил мощности, а запас хода составит 300 км. По некоторым данным первый электрокар нового бренда отправится в производство до конца этого года.