General Motors собирается вернуться к производству военной техники

В американском концерне решили вновь начать производство военных автомобилей и для этого в компании возрождают подразделение.

Это подразделение будет работать над разработкой и выпуском военных автомобилей и другой техники. Новое отделение концерна будет носить название GM Defense, а именно на это название и была подана заявка в патентное бюро.

В прошлом году уже появлялась информация, что General Motors вернется к производству военной техники, причем сообщалось, что это будет техника для армии США, а в модельной линейке появится как минимум три транспортных средства, оборудованных водородными установками.

В основе военных автомобилей расположится одна тяжелая платформа, которая позволит использование одной силовой установки. Также на этом шасси будут построены и коммерческие автомобили.