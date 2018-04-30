Обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC: Первые рендеры

Недавно в Сети были опубликованы шпионские фотографии обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC. На основании шпионских фото и известной на данной момент информации дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.

У кроссовера после обновления существенно изменится передняя часть, а в целом модель останется узнаваемой.

Так, в передней части автомобиля появится новая радиаторная решетка, изменится форма фар, а также будут иные полоски светодиодных ходовых огней.

Сзади появится новый бампер с более массивной накладкой из некрашенного пластика, а также новые патрубки выхлопной системы.

Напомним, что сейчас дорестайлинговая версия кроссовера на российском рынке представляется по цене от 3 230 000 рублей за версию с 211-сильным мотором. Самая доступная модификация кроссовера с дизельным мотором оценена на 40 тысяч дороже.