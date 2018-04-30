Названы самые продаваемые авто в Европе за первый квартал 2018 года

В первом квартале текущего года на европейском рынке было реализовано 4 171 628 новых автомобилей, а этот результат оказался лучше прошлогоднего на 0,7%.

На основании отчетных данных по продажам был составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе.

Так, тройка лидеров за первый квартал 2018 года осталась неизменной и в нее по-прежнему вошли Volkswagen Golf, Renault Clio и Volkswagen Polo.

У лидера рейтинга продажи составили 149 428 штук. У модели Renault Clio продажи оказались ниже уровня 100 тысяч ед. и составили 94 070 штук.

Третий результат у Volkswagen Polo – 89 490 проданных экземпляров. В первой пятерке самых продаваемых авто на европейском рынке расположились Ford Fiesta (88 563 шт.) и Nissan Qashqai (84 570 авто).

Далее в списке оказались такие модели как: Skoda Octavia – 78 259 ед; Volkswagen Tiguan – 74 514 ед.; Peugeot 208 – 69 669 ед.; Ford Focus – 68 907 шт. и Citroen C3 – 64 993 ед.