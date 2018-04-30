Где совершенствовать безопасное вождение автомобиля?

Весьма востребованной услугой у бывалых автомобилистов и новичков считается обучение безопасному вождению. Оно может потребоваться для корректировки навыков, полученных в автошколе, избавления от психологического дискомфорта у людей, ранее попадавших в ДТП, а также для общей наработки практики за рулем. Школ, которые предлагают услугу, не так много, и при выборе следует обратить внимание на компании, которые имеют самое современное оснащение и лучших инструкторов в штате.

Клуб Extreme Drive

Московская организация предлагает несколько видов курсов, от экстремального вождения до повышения водительской квалификации. У клуба есть несколько тренировочных автодромов, однако следует учесть, что для прохождения обучения необходимо иметь собственную машину в исправном состоянии и стаж от 6 месяцев. Занятия возможны как в индивидуальном порядке, так и в группах по 4-8 участников.

Курсы от GT-Driving

Эта школа также предлагает несколько вариантов обучения, от курсов для новичков до повышения квалификации для водителей коммерческого транспорта. Помимо разнообразия программ, компания интересна тем, что в ее штате трудятся инструкторы, прошедшие обучение в Германии, они имеют аккредитацию международного уровня. Здесь также доступно обучение на собственной машине, курсы для новичков проходят в индивидуальном порядке.

Академия Захарова

Данная компания предлагает обучение как на собственном транспорте, так и машинах учеников. В автопарк академии входят преимущественно иномарки (Renault Logan, Mini Cooper, Peugeot 407, Mercedes E-класса и пр.), как с механической коробкой, так и АКПП. Здесь можно записаться как на индивидуальные программы, так и групповые курсы, для практических занятий используется собственный автодром с участками различной степени сложности.

О школе Васина

Одной из наиболее популярных в Москве считается школа водительского мастерства Васина, которая имеет самый крупный полигон в РФ – 50 тысяч квадратных метров. Другие преимущества компании:

В стоимость курсов входит аренда автомобиля.

Все машины школы – совершенно новые иномарки, не старше года, чего не предлагает ни одна другая компания.

В автопарке школы есть не только стандартные седаны, кроссоверы, полноприводные внедорожники, но и спорткар Audi S

Обучение возможно индивидуально или в группах.

Сравнив различные организации, несложно увидеть, что Vasin Driving School – это одна из лучших столичных школ, инструкторы которой обучат безопасно водить машину и комфортно чувствовать себя за рулем в самых трудных ситуациях.