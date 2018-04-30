Купе BMW M4 CS добралось до российских дилеров

Для заказа автомобиль стал доступен в этом месяце , а теперь первые партии купе добрались до российских дилеров, о чем сообщили в компании.

BMW M4 CS предлагается с битурбированным двигателем, мощность которого составляет 460 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 600 Нм.

В паре с двигателем работает семискоростная трансмиссия с двойным сцеплением. В базовой комплектации для модели предлагается адаптивная подвеска, 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые сзади.

Также модель получила множество элементов и интерьере и экстерьере, выполненных из углепластика.

Разгон BMW M4 CS будет за 3,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 280 км/ч. Цены на купе стартуют от 7 130 000 рублей.