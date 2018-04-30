Россияне на покупку новых автомобилей потратили 498 млрд рублей

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», которые также назвали марки автомобилей, которые больше всех заработали на продаже своих авто в первом квартале этого года.

Так, за отчетный период россияне потратили на покупку новых автомобилей полтриллиона рублей, а это на 24% больше, чем годом ранее.

Большая часть объёма пришлась на иномарки, а именно чуть более 90% или 450 миллиардов рублей. Еще 48 миллиардов рублей было потрачено 48 миллиардов рублей.

Больше всех на российском рынке заработала компания KIA – 62,5 млрд рублей (+58%). На второй строчке оказалась японская компания Toyota, которая продала автомобилей на сумму 48,5 млрд рублей, что на девять процентов больше.

Под брендом LADA было реализовано автомобилей на сумму 45 миллиарда рублей, что на 37,5% больше. В первой пятерке оказались Hyundai (43 млрд руб.; +35%) и Mercedes-Benz (36 млрд руб.; +7%).