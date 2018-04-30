Что следует знать о транспортном яхтенном налоге

Предприятие Fairline Russia презентует на территории РФ самые разные плавсредства. Кроме того им оказывается высококвалифицированная юрпомощь в сопровождении всех сделок в данной сфере. В этой публикации юристы компании представят информацию, раскрывающую особенности современного транспортного яхтенного налога.

Планируя приобрести даже небольшого водоизмещения судно, любой потенциальный хозяин прекрасно понимает, что содержание такой элитной услады эго требует много средств. Разумеется, далеко не всё, предлагаемое современным рынком яхтинга, требует незамедлительного приобретения. Яхтинг, сам по себе, предполагает некую роскошь, потому от очень многого можно смело отказываться. Однако существуют и некоторые статьи расходов, которые являются обязательными. Это в полной мере относится к так называемому транспортному налогу. Что он собой представляет? Российское законодательство предполагает наличие определённых отчислений со всех владельцев зарегистрированных плавсредств. Всякий, кто обладает буксируемым судёнышком, скромной моторной лодкой, катером, а тем более, морской либо красавицей океанской яхтой обязан внести в казну в определенные сроки некую сумму. Какую именно? Об этом далее. Кроме того, мы подскажем несколько хитростей, которые помогут несколько уменьшить объем обязательных выплат по данной статье.

Итак, юристы фирмы Fairline France&Russia рекомендуют изначально максимально серьёзно отнестись к процедуре регистрации своего судна. Мало кто из тех, кто далек от юридической сферы догадываются, что от того, как ты лодку назовешь при регистрации, напрямую зависят параметры транспортного налога. К примеру, знали ли вы, что запиши вы свою моторную 45-футовую лодку на территории России в качестве яхты, вы тем самым увеличиваете обязательный к оплате налог в 2 раза. Если же скромно назвать плавсрество лодкой, платежи будут в 2 раза меньше. Почему так происходит? Оказывается, объём налога прямо зависим и от мощи моторов плавсредства, и от наименования судна. Ставки налогов на моторные катера и такие же яхты отличаются вдвое. То же самое касается и парусных судов. В виду того, что российские законодатели до сих пор не удосужились сформировать чёткий алгоритм размежевания яхт, лодок, катеров, для владельцев плавсреств существуют лазейки для уменьшения обязательного налогового бремени. Каждую лошадиную силу мотора катера нужно платить всего лишь 20 руб., а за моторную либо парусную яхту придется выложить уже 40 рублей.