Новый «заряженный» Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport замечен на тестах

Porsche может представить новый «заряженный» Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport до конца этого года, а пока автомобиль заметили на гоночной трассе.

Видео с тестирования машины появилось в Сети. 718 Cayman GT4 Clubsport получит увеличенное крыло, а также измененную конструкцию выхлопных труб.

По предварительной информации, под капотом модели расположится четырехлитровый двигатель от 911 GT3.

Его мощность составит около 380 лошадиных сил. Как сообщают инсайдеры, компания планировала выпустить Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport ограниченным тиражом, однако по последним данным это будет серийная версия, предназначенная для любителей быстрой езды.

